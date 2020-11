Chineses lançam sonda Chang`e-5 para recolher material no solo lunar

CHINA – Foi um êxito o lançamento da sonda espacial Chang`e-5 a bordo do foguete Longa Marcha-5, a partir do Centro de Wenchang, na província de Hainão (sul),na última segunda-feira. A nave, que irá recolher material da superfície lunar, cumpre a primeira missão desse gênero desde os anos 70.

“A sonda entrou com precisão na órbita previamente estabelecida. A missão foi concluída com êxito”, afirmou o diretor do Centro de Lançamento e responsável pela missão, Zhang Xueyu. De acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, esta é uma das “missões espaciais mais complexas e desafiadoras” que a China já realizou.

A Chang`e-5 deverá colocar vários módulos na superfície lunar para recolher cerca de dois quilos de amostras. nave vai levar dois dias para chegar à superfície e a missão vai durar cerca de 23 dias, informou Pei. As amostras vão chegar à Terra em meados de dezembro.