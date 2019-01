Cheiro de falcatrua em contrato feito pela Prefeitura de Magé

Resultado de um processo licitatório aberto em 2017, cuja ata não é encontrada no site oficial do município, a Prefeitura de Magé firmou, no dia 16 de abril de 2018, o Contrato n° 025/2018 para locação de equipamentos de diagnóstico por imagens para atender demandas da rede municipal de Saúde, segundo revela extrato publicado no boletim oficial do município, que circulou com data de 16 a 31 de julho do ano passado.

O que chama atenção no extrato com valor global de R$ 4.738.999,92 é o nome da empresa: Ribeiro e Rodrigues Publicidade e Marketing.Como o contrato não está disponibilizado no Portal da Transparência – que por sua vez não é atualizado desde abril do ano passado – não dá para saber quais aparelhos estão alugados, o custo de cada um nem quanto o município já pagou por eles até agora, se é que pagou alguma coisa, já que muitos fornecedores estão há meses sem receber.

A contratação fica mais curiosa ainda quando se compara o objeto licitado – cujo extrato foi publicado na edição 569 do boletim oficial – com o cadastro no qual consta que a empresa, da qual aparece como representante Wendell Ribeiro Antunes Gonçalves. Nele constam as atividades de “agência de publicidade, agenciamento de espaços para publicidade, produção de fotografias aéreas, submarinas e marketing direto”, não havendo nada a respeito de “aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares”, atividade principal de outra firma com mesmo nome, a Ribeiro e Rodrigues Comércio, Serviços e Locações, cujo nome não está no extrato do contrato, embora apareça nos portais de localização de empresas com o mesmo CNPJ da contratada pela Prefeitura de Magé.

Informações nos sites

Pelo que informa o site cnpj.rocks (link https://cnpj.rocks/cnpj/19787708000162/ribeiro-e-rodrigues-publicidade-e-marketingltda-me.html), a Ribeiro e Rodrigues Publicidade e Marketing tem como sede o número 532 da Rua Abílio José de Matos, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. Já o site empresascnpj.com (link ww.empresascnpj.com/s/empresa/ribeiro-erodrigues-comercio-servicos-e-locacoes-eireli/19787708000162) informa que a Ribeiro e Rodrigues Comercio, Serviços e

Locações está localizada na Rua Coronel Rodrigues, 422, sala 1301, no Centro de São Gonçalo.

O que precisa ser esclarecido é: qual a Ribeiro e Rodrigues está atendendo o objeto contratado; quais os equipamentos foram locados; quantas unidades; quanto custa cada uma delas; se já foi pago algum valor à contratada e, se foi, quanto se gastou até agora. Com a palavra a Prefeitura de Magé e o representante da firma que aparece no extrato como contratada da administração municipal.