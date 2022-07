Chefes de facção criminosa na Baixada Fluminenses são procurados

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Divisão de Busca e Recaptura/SEAP (RECAP) a obter informações que levem à localização e recaptura dos foragidos da Justiça Bruno Cândido Martins, conhecido como “Coqui”, de 30 anos, e Lucas dos Santos, o Sombrão ou Sombra, 28.

Segundo a polícia, ligados a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), “Coqui” gerencia o tráfico de drogas no Morro da Torre, em Queimados, e pertence ao grupo do traficante Lucas dos Santos “Sombrão”, um dos líderes do TCP, junto com traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, e dono do Parque Paulista, em Duque de Caxias. As duas cidades ficam na Baixada Fluminense.

Coqui foi preso em casa, em fevereiro de 2017 por policiais militares do 24º BPM (Queimados). Com ele foi apreendida uma mochila com 62 pinos de cocaína, 90 trouxas de maconha, 01 pistola Taurus calibre 9mm, 01 carregador de pistola 9mm, 05 munições intactas calibre 9mm e 01 rádio transmissor. Ele ficou preso por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Contra o traficante consta um mandado

de prisão expedido pela VEP (Vara de Execuções Penais) pelo crime de evasão. Ele responde ainda pelo crime de homicídio.

Contra “Sombrão”, consta também um mandado de prisão expedido 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, com aumento de pena por tráfico ilícito de drogas.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos traficante “Coqui” e “Sombrão” nos seguintes canais de atendimento: zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/(21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.