Chefe do tráfico onde fotógrafo foi assassinado é preso pela PRF

Traficante se deslocava para retomar controle na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam o traficante do Terceiro Comando Puro (TCP), chefe do tráfico da comunidade de Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Nesse local, no último sábado, o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi assassinado no quintal de sua casa, ao reclamar do barulho de traficantes, que acordaram sua filha.

Galo, de 33 anos, foi preso em um veículo por receptação, porte ilegal de munição e porte de droga. O carro tinha placa clonada. Os agentes apreendeeram munição de pistola e 200 gramas de maconha, além daquantia de R$ 402 e material para embalar entorpecentes.

Extensa ficha criminal

De acordo com a corporação, o traficante, que tem extensa ficha criminal, estava se deslocando da comunidade do Acari, Zona Norte do Rio, para retomar o controle do tráfico no Santo Cristo. O bandido também é líder da quadrilha responsável pelos roubos de cargas no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).

Corpo de fotógrafo será sepultado hoje

O sepultamento do corpo do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, morto pelo tráfico, vai acontecer na tarde de hoje no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição.

À Polícia Militar, a esposa de Thiago contou que o marido saiu de casa para pedir a traficantes da favela que diminuíssem o barulho que faziam, porque a filha do casal estava acordando toda hora.

Depois, segundo o relato, o marido foi reforçar o pedido aos criminosos. Foi quando a mulher contou ter ouvido um disparo e encontrou Thiago caído no quintal de casa. Levado para o Azevedo Lima, o homem foi operado, mas não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi declarada às 7h55.

A polícia informou que a favela Santo Cristo vive uma briga de facções. Na última sexta-feira, PMs fizeram uma operação no local. O assassinato de Thiago passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).