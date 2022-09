Chefe do tráfico Maricá cai nas mãos da Polícia Civil na Região dos Lagos do RJ 

O chefe do tráfico da favela do Risca Faca, em Maricá, na Região dos Lagos do RJ, foi preso na manhã desta segunda-feira (5) por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro), coordenados pelo delegado titular Jorge Maranhão, no Barroco, em Itaipuaçu.

O bandido conhecido como ‘Ciclone’ é apontado como o principal chefe do bairro Inoã/Maricá em liberdade. Os policiais que monitoravam a movimentação do bandido disseram que ele saía da favela armado pelo menos três vezes na semana no período noturno para dormir na casa de uma de suas namoradas no bairro Barroco.

Diante das informações, os agentes fizeram uma vigilância velada no local e pela manhã surpreenderam Ciclone tentando pular do segundo andar do prédio em posse da pistola 9mm, mas foi capturado.

A ficha criminal dele é extensa: somente neste ano constam dois homicídios investigados pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e 82ª DP (Maricá), dentre elas está a tentativa de homicídio de um homem condenado pelo tribunal do tráfico por desconfiar que o mesmo seria um

informante da polícia. A vítima conseguiu escapar do cerco dos bandidos, mesmo sendo baleado.