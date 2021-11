Chefe do tráfico em Belford Roxo cai nas mãos do GAT

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na noite da última quarta-feira (17), cinco criminosos, entre eles, Richard Ribeiro do Nascimento, conhecido como ‘Richão’. Ele é apontado como o chefe do tráfico de drogas da Comunidade da Palmeira e um dos responsáveis pelo desaparecimento das três crianças da Comunidade do Castelar, em dezembro de 2020.

Além de ser responsável pela guerra entre a milícia e o tráfico, que ocasionou uma série de homicídios no município. Na ação contra os bandidos, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola, uma granada e um radiotransmissor. A PM registrou a ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).