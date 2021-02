Chefe do tráfico do Morro da Providência é preso com mais quatro comparsas

Um dos principais chefes da maior organização criminosa do Rio foi capturado ontem por agentes da 24ª DP (Piedade). David Edson Fernandes Lins, conhecido como Duas Bocas ou BC, de 34 anos, comanda o tráfico de drogas no Morro da Providência, no Centro. Ele foi preso com outros quatro comparsas durante um cerco na noite da última quarta-feira.

O diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), delegado Antenor Lopes Martins Junior, informou que as investigações da distrital levaram os agentes aos criminosos no Elevado 31 de Março. Eles saíam do Morro da Coroa e retornavam a comunidade.

Os criminosos estavam em um comboio de quatro carros e dois deles conseguiram fugir. Os outros presos em flagrante são Pablo dos Santos, o “Rouba Cena”, Jefferson Galdino Serazo, o “Cebola”, Thales Barbosa de Souza da Silva, o “Gatonalha”, e Reinaldo José dos Santos Dias. Todos vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Os agentes apreenderam quatro pistolas, 19 carregadores, quatro granadas, quatro rádios transmissores, dois cintos táticos e munição. A Polícia Militar deu apoio à operação.