Chefe do tráfico de drogas interrompe culto durante operação e pede benção

Traficantes interromperam um culto numa igreja evangélica na favela que dominam para pedir, “com todo o respeito” e armados com fuzis, orações para combater uma invasão rival. Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra os criminosos interrompendo um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles, no decorrer de uma operação policial.

Fontes da polícia informaram que o vídeo foi feito no dia 30 de junho, na comunidade INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O Portal Procurados também confirmou a informação.

O traficante que é abençoado e aparece no vídeo usando uma touca ninja seria o criminoso conhecido como T-Rex, um dos principais aliados de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico do Morro do Dendê, também na Ilha do Governador.

Naquela data, policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais) e do BAC (Batalhão de Ações com Cães) realizavam uma operação na comunidade. Na ação, três criminosos foram presos, mas T-Rex ou Chapola não foi encontrado.