Chefão teria sido executado pelo ‘tribunal do tráfico do Complexo da Maré

O chefe do tráfico nas comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio, teria sido capturado e morto pelo ‘tribunal do tráfico’ na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte carioca.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, Alan Nascimento Bispo, conhecido como Botafogo, teria sido depois de ordenar que os lucros das favelas do Leme não fossem mais repassados para o complexo, bancava o tráfico da comunidades da Zona Sul. A decisão acabou de azedar de vez o clima ruim entre Botafogo e os bandidos da Maré.