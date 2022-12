Chefão do tráfico é um dos mortos de operação morro do Juramento

Uma operação policial no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, deixou cinco pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (2). A Polícia Militar estava saindo de uma operação conjunta realizada nas comunidades do Juramento e do Chapadão quando foram surpreendidos por criminosos do Juramentinho que tentavam ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação. Os criminosos atacaram os policiais e houve confronto.

O Portal dos Procurados informou que um dos mortos na operação seria o traficante Rodrigo Barbosa Marinho, 27, o Rolinha. Ele é apontado como um dos principais fornecedores de drogas oriundas da Colômbia no estado do Rio. Tornou-se no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 um dos maiores distribuidores, com outros traficantes como Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP.

Três suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos também foram atingidos e morreram no local.