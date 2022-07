Chacina: PM mata oito pessoas, seis da família dele, e depois se suicida

PARANÁ – Um policial militar matou oito pessoas, sendo seis da família dele, em Toledo e Céu Azul, cidades da região oeste do Paraná, durante a noite da última quinta-feira (14). As vítimas têm entre 4 a 78 anos.

A Polícia Militar informou que entre os mortos estão dois filhos do agente, uma filha, a esposa, a mãe dele, um irmão e outras duas pessoas desconhecidas que estavam na rua. Após matar as oito pessoas, Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, se matou.

O policial militar trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e estava há 12 anos na corporação. A PM disse que o agente trabalhou normalmente na quinta-feira e deixou o plantão por volta das 19h.

De acordo com a PM, Fabiano matou tiros a esposa Kassiele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos, e Amanda Mendes Garcia, enteada, de 12 anos, dentro da casa da família, na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade de Toledo. Na Rua Boa Esperança, na Vila Boa Esperança, o PM matou a própria mãe Irene Garcia, de 78 anos, a facadas e o irmão Claudiomiro Garcia, de 50 anos, a tiros.

O policial matou dois jovens pedestres desconhecidos que andavam pela cidade. Um deles, Kaio Felipe Siqueira da Silva, de 17 anos, foi assassinado na Rua Getúlio Vargas, na Vila Boa Esperança e outro, Luiz Carlos Becker, de 19 anos, na Rua Paraíba, na Vila Paulista.

O PM ainda dirigiu até a rural de Céu Azul e matou os dois filhos: Kamili Rafaela da Silva Garcia, de 9 anos, e Miguel Augusto da Silva Garcia, de 4 anos. Por fim, o policial tirou a própria vida.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou que o agente enviou diversas mensagens para os familiares no intervalo entre as mortes. O oficial disse que a corporação tomou conhecimento dos crimes e tentou prender o agente antes que ele retornasse para Toledo para matar a mãe, o irmão e outros dois jovens. O carro que era usado pelo agente foi apreendido e era particular.

A Polícia Civil investiga a motivação das mortes, mas a princípio estaria relacionado a um possível término de relacionamento.