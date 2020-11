Chacina deixa quatro mortos; mulher grávida foi poupada pelos pistoleiros

MATO GROSSO – Quatro pessoas foram executadas em uma chacina na saída do garimpo de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá, no último sábado. Os corpos foram encontrados por oradores da região, na segunda-feira, depois familiares registraram o desaparecimento de uma das vítimas na Polícia Civil.

De acordo com a investigação, no dia do crime, pela manhã, as cinco vítimas desciam a serra no garimpo quando foram abordadas por quatro homens armados que bloquearam a estrada usando uma caminhonete.

As vítimas, então, foram algemados, levadas para uma estrada, em direção ao município de Juína, e, em seguida, executadas.

Foram mortos Elzilene Tavares Viana, de 41 anos, conhecida como Babalu; o filho dela, Luiz Felipe Viana Antônio da Silva, de 19 anos; o marido dela, Leôncio José Gomes, de 40 anos; e Jonas dos Santos, de 25 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, Jonas, o amigo, iria para Juína, a 737 km de Cuiabá, e pegou carona com a família. Uma quinta pessoa que estava com o grupo sobreviveu. Segundo a polícia, a mulher não foi morta porque disse que estava grávida.

Após o crime, os suspeitos incendiaram um dos veículos e o fogo atingiu um dos corpos — os demais foram encontrados com ferimentos. As investigações estão em andamento para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime. A sobrevivente ainda vai ser ouvida pela polícia.