Cestas básicas são entregues nas escolas municipais de Nilópolis

Jota Carvalho

[email protected]

Responsáveis dos alunos da rede municipal de ensino em Nilópolis receberam cestas básicas na quinta-feira (25/2) e sexta-feira (26/2). Na próxima semana, duas escolas estarão entregando os alimentos. Esta medida da Secretaria de Educação ajuda na nutrição das famílias.

Na próxima semana, a E.M Ribeiro Gonçalves e a creche Elizabeth de Barros Batista estarão abertas para a retirada das cestas básicas. Cada família com até três filhos, recebem uma cesta básica. Para uma família com quatro ou mais filhos, duas cestas básicas.

A moradora do bairro Paiol, mãe de duas crianças da Rede Municipal de Ensino, Tainá França, de 25 anos, garantiu sua cesta básica. “Para nossa família, é muito bom receber esse kit alimentação, já que estou desempregada. Meu marido esteve desempregado no ano passado durante a pandemia e a cesta básica escolar foi essencial neste período”.

Veja a data e horário de cada escola

Creche Elizabeth de Barros Batista

01/03 – Segunda-feira, de 9h às 13h.

E.M. Ribeiro Gonçalves

02/03 – Terça-feira

Infantil 2 e infantil 3, de 9h às 12h.

Infantil 4 e infantil 5, de 13h às 17h.

1º ano, 9h. 2° ano, 10h.3° ano, 11h.

4º ano e 5º ano, 13h. 6° ano e 7° ano, 15h.

8° ano e 9° ano, 16h.