Cesar Maia declara apoio a André Ceciliano e diz que ele é mais preparado do RJ

O candidato a senador André Ceciliano, da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), fez uma caminhada pelo Mercadão de Madureira, na Zona Norte, acompanhado do Cesar Maia (PSDB), candidato a vice-governador na chapa de Marcelo Freixo (PSB), na manhã desta segunda-feira (19).

Durante a caminhada, Maia declarou apoio a Ceciliano. “Há políticos e há políticos. O mais preparado do Rio de Janeiro, sem dúvida, é André Ceciliano”.

Pela a manhã, André e Maia andaram pelas ruas do mercado e apresentaram suas propostas aos comerciantes e clientes. André ainda recebeu o Troféu Amigo do Mercadão, concedido pela Associação Comercial do Grande Mercado de Madureira (ACOGRAMM).

“Ele teve uma atuação muito importante na Assembleia Legislativa durante a pandemia, ele ajudou não só o mercadão como todo o Rio de Janeiro. Ele foi maravilhoso para o nosso estado“, disse Pedro Silva, diretor da ACOGRAMM.