Cerol derruba jovem em Nilópolis

Foto: Reprodução Whatsapp

Crime aconteceu à luz do dia. Vítima havia sido detido com um dos líderes de roubo de carros da Zona Norte do Rio

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o assassinato de um homem ocorrido em Cabuís, em Nilópolis, na ultima quinta-feira. Identificada apenas pelo primeiro nome, Tarcísio, a vítima foi atingida com vários disparos na cabeça e morreu no local.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela Polícia Civil, no sábado da semana passada, o rapaz havia sido detido com Marlon Zeferino de Souza, conhecido como Bocarra.

Leia essa matéria completa na edição impressa de sábado (29)…