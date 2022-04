Cerco da PM a assaltantes tem tiroteio, invasão a prédios e casas e presos na Zona Sul do Rio

Um dos bandidos foi capturado dentro de armário de uma casa após trocar tiros com policiais; comparsas também foram grampeados

A manhã de quarta-feira (27), na Zona Sul do Rio, foi de medo por causa de uma quadrilha formada por quatro bandidos que assaltaram um posto de combustíveis, motoristas e trocaram tiros com policiais militares no Túnel Rebouças, durante a madrugada, quando deles foram presos.

Pela manhã, os agentes cercaram a região e capturaram mais um integrante dentro de uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas depois dele se esconder no forro de um armário. Para tirá-lo de lá, os agentes jogaram gás de pimenta na estrutura e o ladrão saiu. Com o bandido, os PMs encontraram numa mochila parte do material roubado nos assaltos da madrugada: carteiras, notebook e outros pertences de vítimas.

Encurralado

Horas antes de ser preso, a polícia informou que o criminoso entrou num carro roubado para fugir da ação da PM no Rebouças. Na fuga, o ladrão acabou entrando na Rua Tabatinguera, que é sem saída.

Encurralado, ele abandonou o veículo e invadiu um prédio.

No condomínio, assaltou uma moradora, que chegou a ser feita refém. Depois, pulou para a casa ao lado, onde se escondeu no forro do armário. Apavorados, moradores do prédio e da casa deixaram as residências e se esconderam próximo a uma mureta que divide a pista da Avenida Epitácio Pessoa.

Um helicóptero da PM sobrevoou o bairro e vários carros da corporação fizeram bloqueios na avenida, na altura da Curva do Calombo e ruas do entorno. Na Rua Tabatinguera, onde houve um tiroteioo, o carro abandonado pelo bandido, um Volvo, foi apreendido.

Carro roubado e munições

A polícia informou que apreendeu com os ladrões um carro roubado, um carregador de pistola com munições e dois telefones celulares. Um dos envolvidos capturados, segundo a PM, já tinha outras anotações criminais.

De acordo com a polícia, os bandidos são do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte. O quarto assaltante, segundo a PM, fugiu para a Rocinha, favela em São Conrado.