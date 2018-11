Centro Presente prende camelôs que vendiam drogas no Centro do Rio

Policiais do Centro Presente prenderam na tarde de ontem na Praça Mario Lago, Centro do Rio, quatro ambulantes que traficavam drogas no local.

Os policiais chegaram até eles após informações de pedestres. Com eles foram apreendidos um revólver, pinos de maconhas, sacolés da mesma droga, um pedaço grande de maconha prensada, 28 pinos de cocaína, 4 pedras de crack, uma balança de precisão, vasta quantidade de erva seca picada, R$ 742 em espécie e um caderno de anotações de tráfico.

Todo material estava escondido entre os produtos que estavam à venda nas barracas (refrigerantes, água, doces). Também foram encontrados facões, estiletes e cinco telefones celulares. Perguntados sobre os materiais os presos confirmaram que eram os proprietários, e que endolavam e traficavam no local, segundo a polícia. Eles foram conduzidos para 4ª DP (Praça da República).