Centro Pop e Programa Família Acolhedora ganham novas sedes em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o novo espaço do Centro POP Paulo Roberto Bernardes (agora na Rua Itaiara), que funcionava na Avenida Plínio Casado. O local é um Centro Especializado para População em Situação de Rua onde os usuários podem fazer suas refeições, higiene e guardar pertences. O antigo lugar onde funcionava esse equipamento agora passou a ser o espaço do programa Família Acolhedora, que tem como objetivo promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem. E ainda, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social André Luiz Bonfim de Alencar (CREAS I), que funciona ao lado foi totalmente reformado e modernizado.

Ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou o cuidado com a população. “Através da assistência social garantimos o que já é de direito de cada cidadão. Com esses equipamentos modernos e bem equipados iremos dar continuidade ao trabalho social e educativo com a população”, destacou Waguinho.

Segundo a secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, o Centro POP precisou mudar de endereço pois a infraestrutura do antigo local era precária e dificultava o atendimento da população. “Inauguramos um novo local mais amplo e arejado para melhor atender os usuários. Além disso, abrimos espaço para que o programa Família Acolhedora possa funcionar de maneira correta e foi feita uma reforma no Creas para que melhor possamos atender à população que necessita”, explicou a secretária.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo