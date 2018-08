Câmeras de vigilância flagraram o momento em que o bandido entra no que seria uma farmácia de manipulação, na última segunda-feira, anuncia o assalto e pega todo o dinheiro do caixa. O estabelecimento fica na Travessa Almerinda Lucas de Azeredo, no Centro de Nova Iguaçu.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUINTA (02) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.