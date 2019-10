Centenas de pessoas lotama Praça do Wona no ‘Dia Delas’ em Belford Roxo

Evento destinado às mulheres e organizado pela Prefeitura registrou mais de mil atendimentos nos diversos serviços como testes rápidos de saúde, marcação de exames, corte de cabelo, exercícios aeróbicos e tatuagem

Centenas de pessoas participaram, no bairro do Wona, do ‘Dia Delas’. O evento foi organizado pela Prefeitura de Belford Roxo e teve como público-alvo as mulheres. Na oportunidade, foram oferecidos diversos serviços como testes rápidos de saúde, marcação de exames, corte de cabelo, exercícios aeróbicos e tatuagem reconstrutiva da auréola. As atividades fizeram parte da campanha internacional de conscientização e prevenção contra os cânceres de mama e colo do útero.

Assim como aconteceu em Heliópolis, o ‘Dia Delas’ na Praça do Wona atraiu muitas pessoas, a maioria mulheres, que queriam usufruir dos muitos serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura. Organizada e realizada por diversas secretarias municipais, a ação social registrou quase mil atendimentos. As tendas armadas no espaço ficaram lotadas durante a realização do evento.

Testes rápidos

As mulheres queriam aproveitar a oportunidade para colocar a saúde em dia. Foram realizados testes rápidos de glicose e da massa corporal (bioimpedância), auriculoterapia (acupuntura na orelha), aferição da pressão arterial e marcação de exames de mamografia, preventivo e ultrassonografia. O espaço também se transformou em um grande salão de beleza ao ar livre. A mulherada cortou o cabelo, fez sobrancelha e se maquiou. A tenda destinada à tatuagem artística foi uma das mais procuradas, inclusive pelas crianças.

Um trato no visual e exame agendado

As amigas e moradoras do Wona, Andréia Pereira da Silva, de 46 anos, e Mariléia Silva, Rayol, 51, aproveitaram o que puderam no ‘Dia Delas’. Depois de passarem pela tenda da Secretaria Municipal de Saúde, elas foram se produzir no salão de beleza montado na praça. “Adorei! Marquei meu exame de mamografia e agora estou aqui, cuidando da minha pele e do cabelo”, disse, satisfeita, a diarista Andréia.

A aposentada Maria de Lourdes Andrade da Silva, 67, saiu do evento com um novo corte de cabelo e maquiada. “Muito bom! Há muito tempo que não me sentia tão bem”, confessou Maria de Lourdes.

Prefeito Waguinho anunciou a realização de mais obras

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, acompanhado da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, participou do ‘Dia Delas’. Quando Waguinho chegou à Praça do Wona, ele foi cercado por moradores e admiradores que queriam registrar a presença do chefe do Executivo com uma selfie. Em seu discurso, Waguinho incentivou às mulheres belford-roxenses a realizarem os exames de prevenção aos cânceres de mama e colo do útero.

Waguinho aproveitou a oportunidade para anunciar a realização de mais obras no Wona e bairros adjacentes. “Nossa Cidade está mudando. E mudando para melhor. Em breve, operários e máquinas estarão circulando pelos bairros dessa região para recuperar as vias, reformar a praça, construir uma creche e fazer o saneamento básico”, disse o prefeito, sendo muito aplaudido pelos presentes.

Antes de participar da zumba (exercício aeróbico), a deputada Daniela do Waguinho falou da importância de as mulheres cuidarem da saúde e enalteceu o trabalho do governo municipal. “Esse é um governo que tem demonstrado que se preocupa com o povo e a Cidade”, disse a parlamentar.

O deputado Márcio Canella agradeceu ao prefeito as melhorias realizadas no município e informou que tem atuado junto ao governo estadual sobre a segurança pública em Belford Roxo. “Eu tenho conversado muito com o governador Wilson Witzel sobre a nossa preocupação com a segurança da população. Ele tem atuado para amenizar esse problema e trazer mais tranqüilidade ao povo”, comentou Canella.

