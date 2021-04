Ceni revela motivo da saída de Natan do Flamengo

O Flamengo revelou inúmeros jogadores nos últimos anos, e Natan era apontado como um zagueiro extremamente promissor. Porém, o defensor foi negociado com o Red Bull Bragantino, e o treinador Rogério Ceni foi questionado sobre o assunto.

Em entrevista coletiva pós-vitória por 5 a 1 sobre o Madureira, na segunda-feira (5), Ceni foi perguntado se o bom momento de Willian Arão na zaga motivou a saída de Natan. O comandante rechaçou a ideia e admitiu que gostava do zagueiro. Porém, ele afirmou que o clube precisava gerar receitas.

— O Natan joga pelo lado esquerdo, gostava dele e vejo potencial. Mas foi uma necessidade do clube de saldar compromissos. Meu desejo e da direção era que ficasse, mas foi uma necessidade. O momento do futebol é difícil – disse o treinador.

Natan foi emprestado ao Red Bull Bragantino até dezembro deste ano, mas com obrigação de compra caso atinja algumas metas. Revelado na categoria de base do Fla, o zagueiro, de 20 anos, somou 18 jogos e marcou um gol com a camisa do Flamengo. Ele ainda não estreou pelo time paulista.