Cedae reajusta tarifa da água em 9,8% a partir de 1º de janeiro

A conta de água vai ficar mais cara a partir de 1º de janeiro. Segundo a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), o reajuste de 9,8% foi publicado pela Agencia Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) no Diário Oficial na última sexta-feira.

Ainda de acordo com a companhia, já que não houve alterações na cobrança em 2020, devido à pandemia de Covid, o reajuste deveria ser de 11,51%, por considerar o período de maio de 2019 a maio de 2021. Mas o governo do estado e a Cedae acordaram em conceder o percentual inferior à inflação.

O novo valor entra em vigor em novembro, mas só virá nas faturas da companhia com vencimento em janeiro.