Cedae promete resolver crise da água em até 48 horas, segundo governador Cláudio Castro

Aproximadamente 1 ano depois do Rio ter passado pela ”Crise da Geosmina”, moradores voltaram a relatar que a água estava com gosto e cheiro alterados. O governador Cláudio Castro informou ontem, que a Cedae prometeu resolver o problema em até 48 horas.

De acordo com o Blog do Edimilson Ávila, pela manhã, Castro convocou uma reunião de emergência para evitar nova ‘crise da água’. O governador disse que a direção da companhia de saneamento lhe deu esse prazo para acabar com o problema. Se até lá (sábado) a água ainda estiver com gosto ruim e mau cheiro, ele afirmou que poderá tomar medidas drásticas.

O governador explicou ainda que a companhia já tinha identificado o problema na água na terça-feira (19/01), quando moradores começaram a reclamar. Ele disse que os técnicos aumentaram a concentração de carvão ativado na água. Essa foi a solução encontrada há um ano, no que ficou conhecido como a “Crise da Geosmina”.

Em entrevista ao jornalismo da TV Globo, o presidente da Cedae, Edes Fernandes, informou que o sabor e o odor verificados na água eram muito característicos da geosmina, mas que ia esperar o laudo técnico, previsto para sair em cinco dias.