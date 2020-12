Cedae promete normalizar abastecimento de água antes do Natal

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) recebeu na última sexta-feira o motor que ajuda a bombear a água na Elevatória do Lameirão. A peça, que estava quebrada desde abril, deve começar a funcionar no próximo dia 22, com o abastecimento voltando ao normal no dia 23, às vésperas do Natal.

No último dia 3, o governador em exercício do Rio de Janeiro Cláudio Castro afirmou que o abastecimento de água no estado estaria regular a partir do dia 20 de dezembro. O problema em um dos motores da Elevatória do Lameirão comprometeu a distribuição de água em 25%, afetando 35 bairro do Rio e quatro cidades da Baixada Fluminense. A estação funciona com sete motores para garantir o abastecimento regular no Rio de Janeiro.

Cinco motores precisam funcionar 24 horas por dia e dois motores são de reserva. O problema é que os equipamentos de reposição já estavam quebrados. A água tratada na Elevatória do Lameirão precisa ser bombeada para uma altura de 120 metros, para em seguida descer e seguir para as casas dos consumidores.