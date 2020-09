Cedae doará 1,2 mil mudas florestais durante a semana em que se celebra o Dia da Árvore

Cedae, por meio do programa Replantando Vida, doará 1,2 mil mudas florestais durante a semana em que se celebra o Dia da Árvore

A Cedae, por meio do programa Replantando Vida, doará 1,2 mil mudas florestais durante a semana em que se celebra o Dia da Árvore (21/09). As mudas de mais de 30 espécies da Mata Atlântica serão utilizadas em ações de reflorestamento nos seguintes municípios: Rio Claro, Seropédica, Teresópolis e Itaguaí. Também haverá distribuição durante encontro de produtores rurais.

Todas as mudas foram cultivadas nos sete viveiros mantidos pela Cedae, que conta com a mão de obra de apenados do regime semiaberto. Eles integram o programa Replantando Vida, fruto de convênio firmado entre a companhia e a Fundação Santa Cabrini.

As mudas doadas são de aroeiras, araçás, uvaias, ipês, angico vermelhos, bracatingas, garapeiras, pitangueiras, tamanqueiras, sibipirunas, juçaras e grumixamas, entre outras. A distribuição das doações será feita da seguinte forma: 400 mudas para Secretaria de Meio Ambiente de Rio Claro; 200 mudas para a Prefeitura de Seropédica; 200 mudas para o Rotary Club de Teresópolis; 200 mudas para o Projeto Sanear de Itaguaí; 200 mudas para o encontro de produtores rurais.

Parcerias

Com a ação em comemoração ao Dia da Árvore, a Cedae chega a 68,7 mil mudas distribuídas somente este ano para atividades de reflorestamento em 25 municípios do estado do Rio.

Municípios e instituições interessadas em estabelecer parcerias para atividades de reflorestamento podem entrar em contato com a Companhia pelo e-mail [email protected]