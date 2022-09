Ceciliano sobre beijo em Cláudio Castro: “Tenho costume de beijar”

Candidato do PT ao Senado no Rio, André Ceciliano justificou a foto em que aparece com o governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição. Indagado pelo jornalista Mauro Lopes, durante entrevista no Fórum Café, do site da Revista Fórum, nesta quinta-feira (1º), sobre a imagem do beijo ao chefe do Executivo, o político disse que o gesto é um “costume” que tem.

“Primeiro, eu quero dizer que conheci o Cláudio Castro em 2019 – eu não o conhecia. Eu conheci ele depois de eleito como vice-governador (de Wilson Wizel). Eu tenho o costume de beijar as pessoas. Eu posso mandar 500 fotos diferentes dessa beijando. Com o Lula eu tenho mais de 50. É um gesto que faço com todos”, disse ele. Ceciliano também disse que “tem bastante” foto beijando Marcelo Freixo (PSB), candidato do campo progressista, que tem o apoio de Lula (PT), ao governo do Rio. “Toda vez que o encontro, eu o beijo”.

Virtude

Ceciliano também disse que nunca conversou com Castro sobre “política partidária”. “Eu estou representando um poder (presidente da Assembleia Legislativa). Tenho uma relação de harmonia e faço igual ao presidente do Tribunal de Justiça, toda vez que o vejo eu beijo”, disse ele, ressaltando que “isso não é defeito, mas uma virtude”.