Ceciliano responde a Paes: “Lula sabe como ninguém que não se calça salto alto, nem na política nem na vida”

Em resposta à entrevista do prefeito Eduardo Paes ao Valor, em que minimiza importância eleitoral de Lula e o acusa de usar salto alto nas relações políticas, o deputado André Ceciliano, presidente da Alerj, fez questão de divulgar um pronunciamento rebatendo algumas colocações de Paes. Ceciliano afirma que as declarações do prefeito surpreenderam na forma e no conteúdo”.

Sem salto alto

Ao que pese o nosso profundo respeito pela liderança do prefeito Eduardo Paes, a sua entrevista ao jornal Valor Econômico neste sábado (5) nos surpreendeu tanto pela forma quanto pelo conteúdo.

O momento histórico que vivemos, em que o que está em jogo é levar o Brasil de volta ao rumo civilizatório ou permitir que mergulhemos de vez na barbárie e no obscurantismo, não permite que questões menores se imponham no jogo político.

Depois de tudo o que viveu, Lula sabe como ninguém que não se calça salto alto – nem na política nem na vida.

Esperamos montar no Rio e onde for possível alianças amplas em torno do presidente Lula, porque é vital que todo o campo progressista seja pelo menos capaz de dialogar, esteja ele à esquerda, ao centro e até à direita, e por maior que sejam as nossas diferenças.

O que está em jogo não é um projeto futuro, mas de futuro, em que o diálogo deve voltar a prosperar.