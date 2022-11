Ceciliano decide apoiar candidato de Castro à presidência da Alerj

Atual presidente do Legislativo apoia o deputado Rodrigo Bacellar para sua sucessão, mas quer espaço para o PT em comissões e PLs

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT) anunciou que vai apoiar o candidato do governador Cláudio Castro (PL) para sua sucessão na presidência da Casa, mas sob uma condição: o PT ter espaço em comissões e projetos de lei.

O deputado Rodrigo Bacellar, também do PL, e Ceciliano tiveram alguns atritos durante a campanha eleitoral. O primeiro chegou, inclusive, a cobrar do chefe do Executivo a demissão de cargos indicados pelo atual presidente do Legislativo estadual fluminense.

André Ceciliano foi candidato ao Senado e apoiou a candidatura de Marcelo Freixo, principal oponente de Castro. Entretanto, o governador e o presidente da Alerj sempre tiveram uma boa relação.

Sem oponente forte

A avaliação dentro da Casa é que, com o apoio de Ceciliano e de Castro, Bacellar não terá dificuldade em conseguir os votos de que precisa para presidir a casa.

Seu maior oponente seria, se Jair Bolsonaro tivesse vencido a eleição, Dr. Serginho, do PP, que é o nome de Flávio Bolsonaro para a vaga.