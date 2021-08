Ceasa/RJ recolhe tampinhas e óleo de cozinha para ajudar na castração de cães e gatos no Rio

A Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa/RJ), em Irajá, na Zona Norte do Rio, aderiu à campanha do Governo do Estado para recolhimento de tampinhas e óleo de cozinha para reciclagem. A medida visa arrecadar dinheiro para realização de castração de cães e gatos, além de compra de ração para os animais.

A iniciativa é do projeto Rio Eco Pets, que coleta tampas plásticas de todos os tipos, depois as vendem e doam os recursos auferidos à Organizações não Governamentais (ONGs) e protetores independentes que realizam a castração de animais abandonados ou instalados em abrigos.

Os recursos também podem ser aplicados, dependendo do caso, em tratamentos veterinários. O objetivo maior é diminuir a quantidade de animais em situação de risco e a quantidade de plástico descartado no meio ambiente.

A presidente da Ceasa/RJ, Bianca Carvalho, acredita no sucesso da campanha na Ceasa em razão do grande número de frequentadores e usuários da central de abastecimento. Para ela, a iniciativa “é um lindo projeto que deve sempre ser valorizado”. Já o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, explicou que a pasta se engajou na campanha, através da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, responsável pelas ações de adoção de animais, prevenção e erradicação de doenças. “Vamos continuar a proteger os nossos cães e gatos, os nossos animais”, afirmou o secretário.

Na Ceasa/RJ, em Irajá, os pontos de coleta dos materiais estão no hall de entrada do prédio administrativo, atrás do Detran, e no edifício da Gerência de Mercado, na cabeceira Norte do pavilhão 22, perto da “Pedra”.