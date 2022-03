CCBB-RJ recebe exposição com 186 obras do pintor Marc Chagall

Pintor modernista é apontado como um dos nomes mais importantes das artes plásticas no século 20

A exposição “Marc Chagall: sonho de amor”, que foi aberta ao público hoje (16) e vai até o dia 6 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio (CCBB – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro do Rio) é uma oportunidade única de conhecer a vasto e impressionante obra do pintor modernista. Formada por 186 telas, entre pinturas, gravuras e litografias, produzidas entre 1922 e 1981, a mostra percorre todas as fases de criação do artista.

“As pinturas de Chagall retratam a força espiritual do amor – ele mesmo cita esse sentimento em várias ocasiões. E é o amor que o mobiliza ao longo da vida e o que o faz enfrentar todas as dificuldades que ele, desde muito jovem, precisou encarar. O amor pela cidade natal, pela família, pelas cores, pela religiosidade. Tudo isso está presente em suas criações”, explicou a organizadora da mostra, Cynthia Taboada.

Formas e cores

Dono de um estilo único da representação de formas e cores, Chagall funde elementos do folclore russo, temas religiosos judaicos e cristãos, além de percepções derivadas do universo circense, das flores e das cidades onde viveu – sobretudo de Paris, sua grande paixão.

Entre os trabalhos que fazem parte da mostra, o raro guache “O avarento que perdeu seu tesouro”, de 1927, produção que dá início à série gráfica das ‘Fábulas de La Fontaine”, encomendada no final dos anos 1920 e impressa apenas em 1952.

Também fazem parte da mostra as gravuras coloridas à mão da série Bíblia, animadas por um sentimento de reconexão do artista com suas origens.

Além disso, a exposição conta com litografias publicadas em 1954 na revista francesa “Derrière Le Miroir” – Edições 66, 67 e 68 – e “Marc Chagall: Paris”, produzidas como uma homenagem à sua cidade preferida.

Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas pelos telefones (21) 3808-2020 e [email protected] . O CCBB – RJ funciona às segundas das 9h às 21h, de quarta a sábado também das 9h às 21h, e domingo das 9h às 20h. O espaço não funciona às terças-feiras. A entrada do público é permitida apenas com apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19.

Após deixar o Rio, a mostra seguirá para Brasília (28 de junho a 18 de setembro), Belo Horizonte ( 12 de outubro a 9 de janeiro de 2023) e São Paulo (1º de fevereiro a 10 de abril de 2023).