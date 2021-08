CCBB do Rio promove festival Rock Brasil 40 Anos em outubro

O festival Rock Brasil 40 Anos, que acontece em outubro, já agita a capital carioca. A jornalista Ana Cláudia Guimarães convida astros do rock brasileiro para uma série de lives, sempre às quintas-feiras, às 19h, com transmissão nas redes oficiais do evento, direto do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro ((www.instagram.com/rockbrasil40anos e www.facebook.com/rockbrasil40anos). O evento é patrocinado pelo Banco do Brasil e Ourocard.

O primeiro convidado é Evandro Mesquita, que vai falar sobre os bastidores do movimento que começou em 1982, com a inauguração do Circo Voador, no Arpoador. “O moderno rock nacional, surgido há quatro décadas, não foi só música boa pros ouvidos: revolucionou um jeito de vestir, pensar, dançar e se expressar. E não em apenas um estado ou uma cidade brasileira. O rock nacional deu voz a uma geração de jovens do país todo”, diz.

O líder da Blitz é um dos precursores do rock no Brasil: com letras simples e irreverentes que eram espécies de crônicas do Rio dos anos 1980, ele levava o público ao delírio misturando teatro, música, dança, moda. “Ele imprimiu no rock o jeito carioca de ser e inspirou bandas em todo o país”, lembra Ana Cláudia.

Segundo Evandro, o festival Rock Brasil – 40 Anos é uma oxigenada na gente, que está tão carente de cultura e de encontros. E esse vai ter essa possibilidade de ser ao vivo, ao ar livre, com toda a segurança. Esse primeiro encontro na quinta-feira vai ficar marcado com um toque especial, uma energia muito boa, positiva, otimista. Estamos muito ansiosos para mostrar o que a gente anda fazendo, o que a gente já fez. O Rio tem que voltar a ser essa capital pulsante, cultural do Brasil”, disse.

Vasta programação com os maiores nomes do rock

A realização do Rock Brasil 40 Anos é do Centro Cultural Banco do Brasil e da Peck Produções e os shows ao ar livre na Praça da Pira, em frente ao CCBB, começam oficialmente no dia 6 de outubro e, até junho de 2022, levará também a Belo Horizonte, São Paulo e Brasília uma enorme programação musical e cultural. Grandes concertos, pocket shows, exposições, mostras de cinema, palestras e uma série de atrações culturais que reunirão Barão Vermelho, Blitz, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, Ira!, Biquini Cavadão, Frejat, Paulo Ricardo, Fernanda Abreu, Arnaldo Antunes, Marina Lima, George Israel, Leo Jaime, Rodrigo Santos, Plebe Rude, Dinho Ouro Preto, Evandro Mesquita, Leoni, Nando Reis e Capital Inicial, além de artistas como Fausto Fawcet, Edgar Escandurra, Uns e Outros, Claudio Zoli, Toni Platão, Paulinho Moska, Humberto effe e Inocentes. A programação completa será lançada em breve e a venda dos ingressos começa em setembro.