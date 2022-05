CBMERJ pede prisão de sargento que atirou contra atendente de lanchonete na Zona Oeste do Rio

O Corpo de Bombeiros do RJ informou na terça-feira (10) que pediu a prisão preventiva do sargento da corporação Paulo César de Souza Albuquerque, que atirou contra Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, que trabalha como atendente de uma lanchonete do McDonald’s na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

A CBMERJ informou ainda que foi aberto um processo no conselho disciplinar e que repudia qualquer ato criminoso e condutas ilícitas dos seus integrantes. O militar tem outras passagens pela polícia. Em 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher. E em 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno.

A corporação explicou que as anotações não estão nos registros funcionais do militar. Isso pode ocorrer pois, muitas vezes, quando o militar comete atos ilícitos, ele não informa a condição funcional ao ser fichado na delegacia. A omissão teria como objetivo evitar sanções.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o porte e posse de armas foi suspenso, atendendo um pedido feito pelo comandante-geral da corporação. O caso é tratado pela 32ªDP (Taquara), que investiga o caso como tentativa de homicídio. A Polícia Civil pretende ouvir outros funcionários da lanchonete.

Disparo acidental

A defesa do sargento do Corpo de Bombeiros afirma que o disparo foi acidental. O sargento se apresentou na 32ªDP (Taquara), que investiga o caso, prestou depoimento e foi liberado. A Justiça negou o pedido de prisão dele.

Imagens de câmeras de segurança mostram a confusão que terminou com Mateus baleado. O vídeo mostra o bombeiro dando um soco no jovem, que reage com um tapa. Momentos depois, o atendente é baleado e cai no chão. Matheus perdeu o rim esquerdo por causa do disparo, afirmou a família. Ele segue internado no Hospital Lourenço Jorge e deve passar por uma nova cirurgia.