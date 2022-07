CBMERJ decide expulsar capitão que atropelou e matou ciclista na Zona Oeste do Rio

Condenado a prisão em regime fechado, o capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correia Passos, que atropelou e matou o ciclista Claudio Leite da Silva, em janeiro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, vai ser expulso da corporação. O pedido de exclusão do militar partiu do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel Leandro Monteiro.

De acordo com a corporação, o militar foi submetido a um Conselho de Justificação interno. Por unanimidade, foi considerado culpado “de reiteradas transgressões que configuram conduta incompatível com a condição de oficial do CBMERJ”.

Ainda conforme posicionamento da corporação, a decisão do Conselho de Justificação segue agora para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observando os prazos estabelecidos pelo Órgão Jurisdicional.

Condenação judicial

No último dia 30, o capitão recebeu condenação dada pela 31ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho também decretou a perda do cargo público do bombeiro e proibiu Passos de obter a permissão ou a habilitação para dirigir. A defesa do capitão ainda pode recorrer da sentença.

Ao decidir pela perda do cargo público do bombeiro, a juíza considerou que “o uso nocivo de álcool” por Passos é incompatível com sua função pública. Ainda na decisão, a juíza descartou a justificativa do bombeiro de não ter prestado socorro ao ciclista por estar em um surto alcoólico.