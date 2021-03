Caveirão da PM cai em quintal de casa na Zona Norte do Rio

Um veículo blindado da Polícia Militar, conhecido como Caveirão, caiu e ficou preso no quintal de uma casa no Morro do Urubu, na Piedade, na Zona Norte do Rio, na manhã de ontem. O acidente aconteceu na Rua Medeiros, no alto da comunidade.

A PM informou que a viatura estava sendo empregada no patrulhamento da região e tombou em uma das vias íngremes do local. Não houve feridos.

Ainda segundo a corporação, o veículo é um blindado do 3º BPM (Méier), que estava sendo usado em patrulhamento no Morro do Urubu, em Piedade, quando tombou em uma via íngreme. A Perícia do Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCrim) foi acionada ao local.