Categoria de Base:  Nova Iguaçu lança escola de goleiros Paredões da Baixada

Foto: Bernardo Gleizer/Divulgação

Referência na formação de jogadores no estado e no Brasil, o Nova Iguaçu Futebol Clube lança uma novidade para quem quer se tornar goleiro: a Escola de Goleiros Paredões da Baixada. As aulas serão ministradas no próprio Centro de Treinamento do Nova Iguaçu, sob a batuta do ex-goleiro e atual treinador de goleiros da equipe profissional, Willian Bacana. Novos paredões do clube laranja da Baixada podem surgir.

