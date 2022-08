Castro tem 28,3% e Freixo, 17,1% em pesquisa Modalmais/Futur

Dados da pesquisa Modalmais/Futura, divulgados nesta quarta-feira (17), apontam que Cláudio Castro (PSC) lidera as intenções de voto para reeleição ao governo do Rio de Janeiro, com 28,3%.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) aparece em segundo lugar na disputa, com 17,1% das intenções de voto. Os resultados correspondem ao cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor.

Outros nomes da corrida eleitoral também foram citados pelos eleitores. O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) ficou com 5,4% das intenções de voto. Wilson Witzel (PMB), ex-governador do estado, foi a escolha de 5% dos entrevistados.

Ainda no cenário estimulado, Eduardo Serra (PCB) ficou com 2,9%; Cyro Garcia (PSTU), com 2,8%; Juliete Pantona (UP), com 1,5%; Paulo Ganime (Novo), com 1,3%; e Luiz Eugênio Honorato (PCO), com 0,3%. A pesquisa também aponta que 20,3% dos eleitores votariam branco, nulo ou em nenhum dos

candidatos apresentados. Outros 15,1% não sabem, não responderam ou estão indecisos.

No cenário espontâneo, quando não são apresentadas opções de candidatos aos eleitores, a maior parte dos entrevistados admitiu estar indecisa ou não saber em quem vai votar. O índice foi de 59,6%.

Cláudio Castro lidera os resultados entre os nomes citados pelo público, com 17,3% das intenções de voto. Freixo aparece em seguida, com 8,3%. Rodrigo Neves ficou com 2,5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de agosto, com 800 entrevistados de 67 municípios do Rio de Janeiro, por meio de entrevista telefônica.

A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos, com confiabilidade de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ – 09186/2022.