Castro recebe apoio de 85 prefeitos na disputa para a reeleição ao governo do RJ

Oitenta e cinco dos 92 prefeitos fluminenses assinaram um manifesto de apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Cláudio Castro (PL). Com 92% dos municípios alinhados com o governo, o documento foi entregue durante evento na Barra da Tijuca, na sexta-feira (15) onde o governador, acompanhado do seu pré-candidato a vice-governador Washington Reis, apresentou um balanço das ações realizadas em sua

gestão.

“Estou muito emocionado por contar com esse manifesto, mas também sei que a responsabilidade para um governo ainda mais dedicado e trabalhador aumenta. Tudo isso nos motiva a continuar. O manifesto é assinado por prefeitos que têm testemunhado a forma como trabalhamos. É a certeza de que essa política, da união e da coalizão, tem dado certo. Em 22 meses, superamos muitas dificuldades. Hoje, voltamos a investir e estamos recuperando a credibilidade. E isso foi graças à parceria com os municípios“, ressaltou Castro.

No manifesto, os prefeitos destacaram o diálogo permanente com as prefeituras e como os recursos estaduais destinados para as cidades fluminenses têm garantido o desenvolvimento das regiões.

Manifesto de 160 vereadores

Na última quinta-feira, (14), o governador recebeu das mãos dos vereadores da Baixada Fluminense um manifesto de apoio, assinado por 164 parlamentares da região. O ato foi formalizado durante evento em São João de Meriti, onde Castro apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas pelo Governo do Estado na Baixada durante a sua gestão.