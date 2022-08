Castro amplia vantagem sobre Freixo na disputa ao governo

Candidato do PL à reeleição aparece com 32% das intenções de voto, contra 22% do deputado federal; diferença saiu de 7 pontos percentuais para 10

O governador Cláudio Castro (PL), que disputa a reeleição, está na dianteira da corrida eleitoral, com 32%. Na sequência, aparece o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 22%. É o que mostra a Pesquisa Real Time Big Data de intenção de votos para o governo do Rio de Janeiro, divulgada nesta terça-feira (23).

No levantamento de julho, Castro, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha 31% e Freixo, que conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 24%. Isso significa que a vantagem do governador sobre o deputado subiu de sete pontos percentuais para 10.

Em terceiro lugar, Rodrigo Neves (PDT) tem 8% no estudo atual. Em seguida, o deputado Paulo Ganime (Novo) e o ex-governador Wilson Witzel (PMB) têm 3%, cada, e Cyro Garcia (PSTU) 2% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 13% do total de eleitores, enquanto 16% ainda estão indecisos quanto ao voto. Os

números são referentes à pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados ao entrevistado.

Intenção espontânea

De acordo com a Real Time, no cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados e vêm da cabeça do eleitor), Castro se mantém na frente, com 16%, seguido por Freixo, com 11%. Neves e Anthony Garotinho, que não irá disputar, têm 2% cada um. Brancos e nulos somam 17% nessa versão e

não sabem ou não responderam 51%.

Cenário para segundo turno

A pesquisa também captou cenários de possível segundo turno. Entre Castro e Freixo, o atual ocupante do Palácio da Guanabara venceria Freixo por 43% a 32%. Castro também venceria Neves (45% x 28%). Já entre Freixo e Neves, o primeiro ganharia por uma margem apertada: 34% a 32%.

O levantamento foi realizado por telefone com 2.000 eleitores do estado do Rio, entre os dias 20 a 22 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06275/2022.