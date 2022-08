Castramóvel atende no Horto Botânico de Niterói

Os donos de cães e gatos de Niterói e São Gonçalo já podem castrar seus bichinhos de graça. Os procedimentos já começaram, na Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca, Niterói – o ônibus está dentro do Horto Botânico.

Até o momento mais de 110 mil animais já foram castrados.

Os procedimentos também são realizados nas clínicas credenciadas pela pasta. “O agendamento das castrações já está aberto para o ônibus que está na sede do Horto, em Niterói”, avisa a subsecretária de Proteção Animal, Camila Costa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br. E qualquer pessoa pode castrar. O ônibus funciona durante toda a semana, alternando aos sábados.

Importância da castração

De acordo com o veterinário Samuel Lima Pereira Figueira, uma gata não castrada pode gerar um número estimado de 12 filhotes por ano, considerando duas crias em 12 meses com uma média de 2 a 6 filhotes por gestação. Ao longo de três anos, por exemplo, esse número cresceria para 1.728 gatos nas ruas. Já no caso das cadelas, segundo o veterinário, é possível estimar um número de 8 filhotes por ano, considerando que a fêmea entra no cio a cada 6 meses.

“O procedimento reduz os riscos desses animais apresentarem doenças reprodutivas. No caso das fêmeas (cadelas e gatas) evitamos infecção do útero (piometra), gravidez psicológica, tumores de mama, estresse durante o cio. Já nos machos diminuímos as possibilidades de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território”, esclarece o veterinário Samuel Lima.

Sobre o ônibus de castração

O castramóvel conta com aproximadamente 15 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo o procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. Todo animal, antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se ele está ou não apto para o procedimento.