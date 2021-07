Casos de SRAG tendem a cair em 24 estados, diz Fiocruz

A incidência de casos de óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta tendência de queda ou estabilização em 25 unidades da federação, e tende a aumentar no Acre e no Amazonas. É o que aponta a análise que consta no Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado ontem, que considera os dados das últimas seis semanas.

Em uma análise de curto prazo, de três semanas, a maior parte do país apresenta tendência de estabilidade para síndrome, enquanto Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Sul tendem ao aumento de casos. Entre as capitais, cinco das 27 tendem a um aumento de casos: Macapá, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de Janeiro e Vitória.

Apesar disso, o boletim alerta que todas as capitais se encontram em regiões onde o nível de transmissão comunitária é considerado alto, muito alto ou extremamente alto. Nove capitais estão no grupo considerado mais preocupante: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Macapá, Porto Alegre, São Paulo e Teresina.

O boletim destaca que esse cenário sugere possível manutenção do número de hospitalizações e óbitos em alto patamar, caso medidas preventivas não sejam adotadas.

Fonte: Agência Brasil