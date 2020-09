Caso Patrícia Amieiro: depoimento de nova testemunha pode ajudar a anular julgamento

O depoimento de uma nova testemunha do caso da engenheira Patrícia Amieiro pode ajudar na decisão da nulidade do julgamento que aconteceu no ano passado, quando dois PMs envolvidos no caso foram condenados por fraude processual e absolvidos da acusação de tentativa de homicídio.

O advogado da família, Alexandre Dumas, revelou que todas as partes envolvidas no processo já haviam pedido a anulação do júri popular, mesmo antes do aparecimento da nova testemunha, que se apresentou para prestar depoimento 12 anos após o crime. De acordo com Dumas, o próximo passo agora é o julgamento das apelação.

Doze anos de processo na Justiça

Patricia desapareceu em 2008, após ter seu carro atingido por tiros no Elevado do Joá, Zona Sul do Rio. O corpo da engenheira nunca apareceu. Quatro policiais militares foram acusados de envolvimento no caso e se tornaram réus.

Em dezembro de 2019, os policiais militares Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luís Nascimento foram condenados a três anos de prisão por fraude processual por terem alterado a cena do crime. Já os PMs Fábio Silveira Santana e Marcos Oliveira foram absolvidos.

Embora condenados, os policiais Marcos e William puderam recorrer em liberdade. Com relação à tentativa de homicídio, o júri votou pela absolvição de ambos. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o depoimento da nova testemunha já foi anexado ao processo, que não está finalizado, já que houve recurso contra a decisão absolutória.