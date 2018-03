Caso Nardoni completa dez anos e avô de Isabella alega inocência do casal

Foto: Reprodução

O caso que comoveu o país em 2008 completa hoje dez anos. O avô paterno de Isabella Nardoni, o advogado Antônio Nardoni, contou em entrevista ao site G1 que seu filho, Alexandre, e sua nora Anna Carolina Jatobá, são inocentes. O advogado, que também foi investigado na época, negou participação no crime. O avô contou que as investigações foram mal conduzidas.

“Eu acho que as coisas foram mal conduzidas porque na verdade teriam que ter investigado melhor, teriam que ter, na verdade, um pouco mais de tempo. E a alegação dos policiais é de que a pressão da mídia era muito forte e eles tinham que terminar logo. E terminar logo era acusar o casal, como eu sempre disse”, no entanto a polícia afirma ter analisado todas as possibilidades.

A menina Isabella tinha cinco anos na época, e foi encontrada morta em 29 de março de 2008, no jardim do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo, onde supostamente teria caído da janela do sexto andar. O pai e a madrasta da menina, foram condenados pela Justiça como responsáveis pelo crime. Ele a 30 anos e dois meses de prisão e ela a 26 anos e oito meses de cadeia. Anna Carolina, no entanto, já cumpre a pena em regime semiaberto.