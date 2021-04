Caso Henry: empregada diz que mãe dava remédios para ansiedade a menino

A empregada do casal Monique Medeiros e Dr. Jairinho prestou um novo depoimento à polícia do Rio de Janeiro na última quarta-feira e revelou que a mãe dava remédios para ansiedade ao garoto. Ela também confirmou o que a babá de Henry contou: que no dia 12 de fevereiro o garoto passou um período no quarto com o padrasto, e saiu de lá mancando e com “cara de apavorado”. As informações são do G1, que teve acesso ao novo depoimento.

Leila Rosângela de Souza estimou que Jairinho e Henry ficaram sozinhos no quarto por cerca de 10 minutos, mas que não ouviu nada porque passou a maior parte do tempo na cozinha. Ela só notou que a porta estava trancada ao tentar guardar algumas roupas no local. A empregada também contou que viu a babá questionando o garoto sobre estar mancando ao sair do quarto, ao que Henry respondeu que havia caído da cama e machucado o joelho. Ela também estava presente quando a babá tentou pentear o cabelo do menino, e ele se queixou de dor.

A empregada disse, ainda, que o casal costumava tomar muitos remédios, mas não informou quais. Ela revelou que a mãe de Henry dava medicação para ansiedade ao garoto, além de xarope de maracujá – não há confirmação, porém, que havia prescrição médica. Ao ser questionada por Leila, Monique disse que fazia isso porque o menino não dormia bem.

Por fim, a empregada contou que Henry “chorava o tempo todo” e vomitava às vezes. Ela disse que Monique contou que quase voltou de sua viagem no Carnaval – um dia após a criança ter ficado trancada com Jairinho no quarto – porque “Henry teve um surto com Jairinho” e que “foi a maior discussão”.