Caso Henry: diretor de presídio pede exoneração após denúncias de regalias a casal preso

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou, nesta quarta-feira, que o diretor da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, pediu para ser exonerado após denúncias de regalias durante a passagem do vereador Jairo Souza Santos Júnior (sem partido), o Jairinho, e Monique Medeiros pela unidade. O casal está preso por suspeita de envolvimento na morte do menino Henry Borel, em março deste ano.

Segundo informado pela Seap, o diretor pediu afastamento do cargo “após discordar das denúncias de supostos privilégios”. A pasta acrescentou que todas as imagens de câmeras de segurança da cadeia pública já foram encaminhadas ao Ministério Público do estado do Rio.

Informalmente, a Seap afirmou que foi feita uma apuração preliminar, com análise das imagens das câmeras, sem que qualquer irregularidade tenha sido detectada.

A cadeia pública José Frederico Marques é a principal porta de entrada do sistema prisional do Rio na capital. As pessoas presas são levadas para a unidade, onde passam por audiência de custódia, e depois encaminhadas para outros presídios.

Segundo fontes da Seap, Jairinho e Monique permaneceram poucas horas na cadeia pública, onde passaram pela audiência de custódia. Eles deram entrada na unidade na última quinta-feira, dia 8, e na mesma data foram transferidos. Jairinho foi para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, e Monique, para o Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói.