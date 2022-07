Caso Bruno e Dom: PF captura suposto mandante das mortes

AMAZONAS – A Polícia Federal informou que prendeu o suspeito de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, no dia 5 de junho. O homem identificado como o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, seria o chefe do pescador Amarildo da Costa de Oliveira, acusado pelo crime.

As execuções aconteceram na região conhecida como Vale do Javari, no Amazonas, após denúncias do indigenista de pesca e de garimpo ilegal na área.

O suspeito foi detido em Tabatinga (AM), portando documentos falsos. Ele teria prestado depoimento e negado envolvimento nas mortes. Colômbia também é acusado de fornecer drogas vindas do Peru para traficantes brasileiros. Os assassinatos teriam como motivação a atuação de Bruno no combate à pesca ilegal.

Segundo as investigações, “Colômbia” paga despesas de pescadores que atuam ilegalmente em áreas indígenas. Quadrilhas também escondem cocaína em carregamentos de pescado.