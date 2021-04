Casal roda por aplicar golpe em idosos

Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (06), um casal que tentava aplicar um golpe em idosos aposentados. As vítimas procuraram a delegacia informando que os autores haviam oferecido um suposto contrato de empréstimo consignado, o que teria levantado suspeitas. O nome dos presos não foi divulgado.

De acordo com as vítimas, o casal afirmava que as prestações não seriam descontadas do benefício desde que retirassem todo valor em dinheiro e entregassem o percentual de 90%, ficando os aposentados com 10% para “gratificação”.

Desconfiados da proposta, as vítimas gravaram toda a negociação e acionaram a polícia. Os criminosos foram abordados pelos agentes da 62ª DP quando retornaram para assinatura do contrato de empréstimo de R$ 18 mil. No momento, eles conduziam os aposentados até o banco para retirada do dinheiro.

Eles foram autuados por tentativa de estelionato, com aumento de pena pelo fato das vítimas serem idosas. As investigações continuam para identificação de outras vítimas dos criminosos.