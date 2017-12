Casal é rendido com 30 quilos de cocaína em Caxias

Foto: Divulgação PRF

Um casal foi flagrado transportando aproximadamente 30 quilos de cocaína na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na noite de ontem. A droga estava escondida num carro e seria entregue na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h, agentes faziam uma blitz na altura do pedágio, em Xerém, quando abordaram um homem, de 41 anos, que estava acompanhado da mulher, de 38 anos. Eles disseram que vinham de Umuarama, no Paraná, para passear em Copacabana, onde pretendiam ficar alguns dias. Entretanto, como estavam bastante nervosos, os policiais iniciaram uma revista mais detalhada.

