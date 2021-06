Casal é encontrado morto em apartamento no Leblon; polícia investiga intoxicação por gás encanado

Um casal foi encontrado morto em um apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (22). Os corpos de Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, estavam caídos no box do banheiro.

Informações preliminares da 14ª DP (Leblon) indicam que a causa da morte foi intoxicação por um vazamento de gás.

Não há sinais de que a residência, na Rua Bartolomeu Mitre, tenha sido arrombada ou invadida. O banheiro possui gás encanado, e o chuveiro estava aberto quando os corpos foram encontrados.

Amigos e parentes de Matheus e Nathalia os procuravam desde segunda-feira (21), quando eles deram notícias pela última vez. Estranhando o sumiço, colegas de Matheus foram até a casa, abriram a porta e acionaram os bombeiros ao vê-los desacordados.

Os corpos foram retirados às 5h desta quarta-feira (23) e levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passariam por perícia.

Amigos tinham ‘chave’

Segundo informações de policiais militares, os bombeiros foram chamados por volta de 22h por amigos de Matheus que, estranhando o desaparecimento, foram até o imóvel da Bartolomeu Mitre.

Ainda de acordo com os PMs, o imóvel possui uma fechadura eletrônica, e os colegas dele tinham a senha.

Já dentro da casa, um deles ligou para os bombeiros e afirmou que o casal estava desacordado. Minutos depois, a mesma pessoa fez outro telefonema e disse que os jovens estavam mortos.

Falta ao trabalho deu o alerta

Segundo familiares, Nathalia chegou a almoçar com a mãe na segunda e pediu que ela buscasse o filho, de 8 anos.

Depois disso, ela não deu mais notícias. Na terça, Nathalia, que é psicóloga, faltou a um atendimento que deveria prestar em uma clínica na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

“Nathalia era uma pessoa maravilhosa. Boa mãe, boa profissional, linda por dentro e linda por fora. A gente está muito em choque. Todas as pessoas da nossa família, os amigos. É até difícil ter palavras neste momento”, afirmou uma prima.