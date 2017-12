Casal é capturado com armamento ilícito na Dutra

Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou um casal que carregava quarenta pistolas importadas, 1.500 projéteis, além de dezenas de carregadores dentro de um carro na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Itatiaia, Região Sul do estado, na noite de ontem. O material ilícito foi encontrado no interior do carro, ocupado por um homem, a mulher e os dois filhos.

A PRF realizava uma ação de fiscalização próximo à praça do pedágio daquele município, quando os

policiais desconfiaram do automóvel onde estava a família.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (30) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.