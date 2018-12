Casal é baleado em Nova Iguaçu

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um tiroteio que deixou um jovem morto e a namorada ferida. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, em um sítio no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu. Jonas dos Santos Almeida, de 22 anos, e Adriele de Oliveira, 19, chegaram a ser levados para o Hospital Geral da cidade (HGNI). Ele morreu ao dar entrada na unidade. A jovem foi baleada nos dedos de uma mão, no pé e na cervical e passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Hora H, Jonas e Adriele, que são casados, teriam sido atingidas durante uma confusão em um local onde ocorria uma festa. A especializada investiga quem atirou e a motivação. Agentes já recolheram imagens de câmeras de segurança da região que estão sendo analisadas na tentativa de identificar os autores da troca de tiros.

Antonio Carlos